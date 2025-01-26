Гражданин спросил адвоката, какое наказание его ждет, если он не завершит прохождение комиссии.

Если военнообязанный гражданин откажется от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или не завершит ее, ему грозит административная ответственность и наложение штрафа.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказывает адвокат Юрий Айвазян.

Обязанность проходить ВЛК

В соответствии с действующим законодательством все военнообязанные граждане Украины обязаны регулярно проходить ВЛК, чтобы ТЦК могли получать актуальную информацию об их медицинском и физическом положении для военной службы. прохождение комиссии.

Что будет за отказ от прохождения ВЛК?

"Невыполнение обязательства по прохождению ВЛК приведет к административной ответственности", - говорит адвокат.

Такое нарушение карается штрафом согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Также Politeka писала , что штраф могут получить украинские работодатели.

Согласно статье 19 этого закона предприятия и организации должны предоставить квоту для лиц с инвалидностью. Конкретно норматив составляет 4% от среднесписочной численности работников, при условии, что компания имеет от 8 до 25 сотрудников — на каждые 25 человек должно быть одно рабочее место для людей с инвалидностью.

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