Если военнообязанный гражданин откажется от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или не завершит ее, ему грозит административная ответственность и наложение штрафа.
Об этом на портале "Юристи.UA" рассказывает адвокат Юрий Айвазян.
Обязанность проходить ВЛК
В соответствии с действующим законодательством все военнообязанные граждане Украины обязаны регулярно проходить ВЛК, чтобы ТЦК могли получать актуальную информацию об их медицинском и физическом положении для военной службы. прохождение комиссии.
Что будет за отказ от прохождения ВЛК?
"Невыполнение обязательства по прохождению ВЛК приведет к административной ответственности", - говорит адвокат.
Такое нарушение карается штрафом согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Также Politeka писала , что штраф могут получить украинские работодатели.
Согласно статье 19 этого закона предприятия и организации должны предоставить квоту для лиц с инвалидностью. Конкретно норматив составляет 4% от среднесписочной численности работников, при условии, что компания имеет от 8 до 25 сотрудников — на каждые 25 человек должно быть одно рабочее место для людей с инвалидностью.
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