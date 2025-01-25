Благодаря этой схеме государственный бюджет понес убытки более чем на 193 млн гривен, а военнослужащие оказались в опасности.

Чиновник Минобороны и два руководителя государственного предприятия совершили сделку, заменив качественное оружие на дешевые аналоги, которые не были пригодны для боевых действий.

Как сообщили в ДБР, вместо запланированного количества поставили только половину пулеметов.

Оказалось, что у 200 закупленных пулеметов не было маркировок, технической документации и сопроводительных документов. В процессе их использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу, а после первых выстрелов вышло из строя из-за повреждений частей и механизмов.

Благодаря этой схеме государственный бюджет понес убытки более чем на 193 млн гривен, а военнослужащие оказались в опасности.

Бывший чиновник Минобороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и препятствии деятельности Вооруженных Сил Украины, что привело к тяжелым последствиям (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Двое руководителей государственного предприятия подозреваются в аналогичных преступлениях, а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Таким образом, двое из подозреваемых были направлены в одно из исправительных учреждений Полтавы, а вопрос избрания меры пресечения для другого руководителя госпредприятия будет решен позже.

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