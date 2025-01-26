Цены на популярные продукты, которые входят в состав украинских блюд, в том числе борща, продолжают расти.
Чтобы выяснить, хватит ли 500 гривен на приготовление мясного борща, редакция " Телеграф " проанализировала актуальные цены на основное содержание.
По данным Министерства финансов Украины, в текущем 2025 году расходы на полный набор продуктов для борща (для приготовления трех литров блюда, которыми можно накормить 5-6 человек) выглядят следующим образом:
Капуста (500 г) - 24,18 грн
Свекла (200 г) - 5,08 грн
Картофель (300 г) - 10,41 грн
Морковь (200 г) - 7,30 грн
Лук (150 г) - 2,60 грн
Помидоры красные (300 г) - 40,11 грн.
Масло рафинированное (30 г) - 2,43 грн
Свинина (ребра, 400 г) — 70,92 грн
Сливки 15% (150 г) — 23,14 грн.
Хлеб ржаной (400 г) - 43,73 грн
Чеснок (30 г) - 5,34 грн
Общая стоимость затрат для классического мясного борща составляет 235,24 грн .
Итак, на приготовление большой кастрюли борща, позволяющей накормить несколько человек, в Украине сегодня необходимо потратить более 230 гривен. Что интересно, цены на некоторые продукты, в частности, на овощи и мясо, могут вырасти уже в ближайшее время.
Также Politeka писала о том, что 2025 год начался с повышения цен на основные продукты питания, и, вероятно, тенденция роста будет продолжаться в течение года.
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