Цены на популярные продукты, которые входят в состав украинских блюд, в том числе борща, продолжают расти.

Чтобы выяснить, хватит ли 500 гривен на приготовление мясного борща, редакция " Телеграф " проанализировала актуальные цены на основное содержание.

По данным Министерства финансов Украины, в текущем 2025 году расходы на полный набор продуктов для борща (для приготовления трех литров блюда, которыми можно накормить 5-6 человек) выглядят следующим образом:

Капуста (500 г) - 24,18 грн

Свекла (200 г) - 5,08 грн

Картофель (300 г) - 10,41 грн

Морковь (200 г) - 7,30 грн

Лук (150 г) - 2,60 грн

Помидоры красные (300 г) - 40,11 грн.

Масло рафинированное (30 г) - 2,43 грн

Свинина (ребра, 400 г) — 70,92 грн

Сливки 15% (150 г) — 23,14 грн.

Хлеб ржаной (400 г) - 43,73 грн

Чеснок (30 г) - 5,34 грн

Общая стоимость затрат для классического мясного борща составляет 235,24 грн .

Итак, на приготовление большой кастрюли борща, позволяющей накормить несколько человек, в Украине сегодня необходимо потратить более 230 гривен. Что интересно, цены на некоторые продукты, в частности, на овощи и мясо, могут вырасти уже в ближайшее время.

Также Politeka писала о том, что 2025 год начался с повышения цен на основные продукты питания, и, вероятно, тенденция роста будет продолжаться в течение года.

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