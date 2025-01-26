В Одессе женщинам оказывают помощь, стало известно, кто на нее может рассчитывать.

Центр помощи спасенным (СПС) Одессы производит выдачу непродовольственной помощи для пострадавших женщин.

За период работы СПС уже предоставил 1420 гигиенических наборов людям, пострадавшим от любой формы насилия.

Были изданы полотенца, белье, средства личной гигиены, фонарики.

Заявку подавали лица, пострадавшие от домашнего насилия, по признаку пола и сексуального насилия, связанных с конфликтом.

О возобновлении выдачи гигиенических наборов будет поставлено в известность дополнительно, выдача помощи в Одессе осуществляется по предварительной регистрации.

СПС находится в помещении Центра предоставления интегрированных социальных услуг по адресу: город Одесса, улица Косовская, 2д, телефон: +38 (067) 131 39 38.

График работы: пн-чт – с 9:00 до 16:45, пт – с 9:00 до 15:45.

В Одессе заработал новый сервис для ветеранов, стало известно какие услуги можно получить.

Выдержки из Единого государственного реестра теперь доступны через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), однако для получения услуги необходимо заранее записаться.

Выписку из реестра в Одессе можно получить в день обращения но при условии наличия необходимых документов, необходимое заявление, удостоверяющий личность документ, идентификационный код.

Заявители должны зарегистрироваться в электронной очереди или по телефону 705-55-55.

Источник: Официальный сайт города Одесса.

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