Астролог предупредил жителей городов, в которые в ближайшие дни могут полететь вражеские ракеты.

Астролог Влад Росс рассказал, продолжит ли российская армия обстрелы в феврале и какие города окажутся в зоне риска.

По словам астролога, Россия масштабирует обстрелы.

"Особенно сейчас ждите прилетов на день рождения Владимира Зеленского в конце января и феврале. Все будет происходить очень конкретно, жестко. Но я не вижу, что каким-то образом война может остановиться до мая", - предупредил астролог.

Астролог назвал города, куда Россия будет запускать ракеты.

"Номер один — это Кривой Рог, будут обстреливать Киев, бомбить по Львову, по Львовской области будут наноситься мощные удары. Также Днепр будет просто уничтожаться, и Запорожье будет страдать очень серьезным образом. Сумы будут очень подвержены опасности. В Харькове и Херсоне будет продолжаться сложная ситуация. Также будут страдать Одесса, Винница и Хмельницкий", - предупредил астролог.

Истоник: Униан.

Ранее сообщалось, что астропсихолог и таролог Ангелина Вакулина рассказала, когда ждать окончания войны в Украине.

По словам астролога, война в Украине и обстрелы будут продолжаться в 2025 году.

Астролог Ангелина Вакулина добавила, что до конца года стоит быть внимательными.

"Война не закончится в 2025 году. Обстрелы ТЭЦ будут продолжаться", – прогнозирует астролог.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона России: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.