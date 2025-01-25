Астролог Влад Росс поделился собственным прогнозом относительно февраля 2025 года.
По словам астролога, самое ближайшее событие - это когда собираются планеты на небе, это не будет парад планет, а это некая такая будет связка планет, которая называется полная чаша, когда планеты выстраиваются в одном секторе в небе.
"Парад планет — это когда все планеты в одном знаке, а это как бы в одном секторе в разных знаках Зодиака. Такое расположение на небе говорит о том, что действительно многое может меняться. Всегда, когда происходит такая ситуация, то мир резко может каким-то образом преобразовываться", - говорит астролог.
По словам астролога, старый порядок мира может быть устранен, как это было при Рональде Рейгане, в то время тоже собрались планеты в один ряд, после чего был уничтожен Советский Союз.
"Поэтому ждите больших санкций от Дональда Трампа в феврале. Также планеты говорят о том, что победит сильнейший, а сильнейший на данный момент — это Америка", - прогнозирует Влад Росс.
Источник: Униан.
Ранее сообщалось, что астролог предупредила украинцев и назвала области, наиболее опасные в ближайшее время.
Война в Украине продлится, а президент РФ Путин приказал готовить новый удар.
Таким прогнозом преодолелась астролог Ангелина Вакулина и назвала наиболее опасные регионы.
"Сумы и область, Чернигов и область. Запорожье, Днепр, Харьков, Кременчуг, Полтава, Миргород. Повышена опасность в ближайшие дни", – считает астролог.
Последние новости в Украине:
Прохожая случайно разоблачила шпиона России: он оказался не простым лицом.
Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.
Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.