Известный украинский астролог рассказал, каким февраль будет для Украины, что будет происходить на фронте.

Астролог Влад Росс поделился собственным прогнозом относительно февраля 2025 года.

По словам астролога, самое ближайшее событие - это когда собираются планеты на небе, это не будет парад планет, а это некая такая будет связка планет, которая называется полная чаша, когда планеты выстраиваются в одном секторе в небе.

"Парад планет — это когда все планеты в одном знаке, а это как бы в одном секторе в разных знаках Зодиака. Такое расположение на небе говорит о том, что действительно многое может меняться. Всегда, когда происходит такая ситуация, то мир резко может каким-то образом преобразовываться", - говорит астролог.

По словам астролога, старый порядок мира может быть устранен, как это было при Рональде Рейгане, в то время тоже собрались планеты в один ряд, после чего был уничтожен Советский Союз.

"Поэтому ждите больших санкций от Дональда Трампа в феврале. Также планеты говорят о том, что победит сильнейший, а сильнейший на данный момент — это Америка", - прогнозирует Влад Росс.

Источник: Униан.

Ранее сообщалось, что астролог предупредила украинцев и назвала области, наиболее опасные в ближайшее время.

Война в Украине продлится, а президент РФ Путин приказал готовить новый удар.

Таким прогнозом преодолелась астролог Ангелина Вакулина и назвала наиболее опасные регионы.

"Сумы и область, Чернигов и область. Запорожье, Днепр, Харьков, Кременчуг, Полтава, Миргород. Повышена опасность в ближайшие дни", – считает астролог.

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