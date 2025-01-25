Украинский защитник отдал свою жизнь, героически спасая побратимов в бою на Купянском направлении.

На фронте погиб военный с Киевщины Иван Лылык, он был украинским волонтером и военным.

Церемония прощания с Иваном Лиликом состоится 18 января, об этом сообщил Ирпенский городской глава Александр Маркушин.

По словам Маркушина, в перерывах между волонтерством и поездками на фронт с помощью защитник Украины работал в Муниципальной страже Гостомеля.

Самой большой мечтой Ивана было создать большую семью со своей любимой Анастасией.

"Всегда трудно подобрать слова, когда узнаешь о гибели лучших сыновей Ирпенской общины. Иван был человеком незаурядного оптимизма, харизмы и отзывчивости", – сообщил Маркушин.

Иван активно готовился к службе и подбадривал других.

Защитник всегда говорил: "А кто, если не я?".

В октябре 2024 года военный присоединился к рядам Государственной пограничной службы Украиныии стал бойцом 105-го пограничного отряда им. Владимира Великого.

Защитник героически погиб в бою на Купянском направлении, спасая своих собратьев.

Украинского защитника похоронят 18 января на Аллее памяти защитников Украины на Ирпенском кладбище.

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