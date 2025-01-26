Некоторые граждане Украины должны обновить данные в Ощадбанке .

Об этом информирует глава Ощадбанка Сергей Наумов.

Наумов утверждает, что это не прихоть банка, а требование Национального банка Украины (НБУ).

"Время от времени клиенты банков жалуются на то, что им приходится актуализировать свои данные. На самом деле это не прихоть финансовых учреждений, а требование регулятора, которое должны выполнять все банки", - говорит он.

Чтобы клиентам было легче, этот процесс упростили, поскольку в прошлом году добавили возможность обновления данных в приложении "Мобільний Ощад"..

За 30 дней до даты, когда следует актуализировать данные или после этой даты, клиенты получают уведомления от банка. При входе в приложение на главной странице отображается сообщение с просьбой уточнить информацию о себе.

Как обновить данные

Этот процесс занимает всего несколько шагов:

нажать на сообщение/перейти в свой профиль в разделе "Ще";

проверить информацию;

если данные корректны – нужно подтвердить это.

После этого сообщение о необходимости обновления данных уже не будет на экране.

Если клиенту нужно внести изменения в информацию о себе, это следует сделать пошагово в анкете и сохранить.

Сейчас украинцы могут обновить онлайн все данные, кроме паспортных. Однако, по словам Наумова, банк активно работает над возможностью также обновлять такие данные через приложение "Действие" без необходимости идти в отделения.

"Приложение "Мобільний Ощад". делает процесс актуализации данных максимально простым и понятным. Однако не забывайте обновлять его, чтобы воспользоваться всеми новыми сервисами", - отметил Наумов.

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