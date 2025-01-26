Пограничники выдают письменный документ, на основе которого украинец может обратиться в соответствующие государственные органы или в суд.

В Украине распространяются ситуации, когда пограничники не выпускают за границу украинцев с двойным гражданством.

Одесский адвокат Алексей Шалару рассказал, почему так происходит и что с этим делать.

Почему нельзя уехать

Этот вопрос регулируется негласными указаниями, как говорит адвокат.

"Сейчас есть негласное указание: если это гражданин Украины и он имеет второе гражданство, его могут не выпустить. Важно, что юридически такое лицо все равно считается гражданином Украины, и это становится основанием для отказа в выезде" , - говорит юрист.

Кроме того, он отмечает, что в случае официального отказа пограничники выдают письменный документ, на основе которого украинец может обратиться в соответствующие государственные органы или суд. Но стоит быть готовым к тому, что это займет немало времени.

"Обращение в суд может занять от трех месяцев до года, если дело доходит до апелляции. А суды у нас сейчас очень перегружены, просто рук не хватает" , - говорит Шалару.

Сейчас многие отказываются от гражданства Украины. В частности, те, кто долго живет за границей. Чтобы отказаться нужно подать заявление в органы, выдавающие паспорт, или в посольство, если лицо находится за границей. Но даже в таком случае окончательное решение о выезде за границу будет приниматься индивидуально.

Источник: Новости.LIVE

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