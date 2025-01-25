Во время последних дроновых атак на столицу мониторинговые каналы отмечали, что пролет БПЛА происходил на сверхнизкой высоте.

"Шахеды" в Киеве летают слишком низко, их высота была до 100 метров.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, в последнее время вражеские дроны представляют большую опасность для высотных зданий в Киеве.

"Противник настраивает свои БПЛА для полета на сверхмалой высоте, чтобы усложнить их обнаружение радарами. Но фиксация их акустическими и оптическими системами обнаружения при этом значительно облегчается", – рассказывает авиационный эксперт Валерий Романенко.

Угроза попадания "шахеда" в высотку Киева очень большая.

"Высотной застройки очень много. Чаще всего высота полета дронов составляет примерно 50 метров (плюс-минус 10 м). То есть самая большая угроза для квартир между 14 и 18 этажами. Большинство "Шахедов" именно туда попадает. По крайней мере, в километре от моего дома было попадание дрона в многоэтажку, а зона попадания – 15-16 этажи", – предупредил Валерий Романенко.

Источник: ТСН.

Напомним, что военный обозреватель объяснил, в чем особенная угроза "шахедов" с термобарической боевой частью, и что делать украинцам, чтобы обезопасить себя.

Термобарическая боевая часть - это действительно опасная вещь, которую сейчас российские оккупанты начали использовать почти постоянно в своих "шахедах".

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