Северная Корея в этом году отправит россии артиллерию и больше сотни ракет.

Северная Корея в 2025 году отправит рф артиллерийские орудия и еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, в основном также будут ракетные и артиллерийские войска, ини обычно управляют сотнями ствольных и реактивных артиллерийских систем, и запускают баллистические ракеты.

«Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых частей», – сообщил Буданов.

Глава ГУР также добавил, что за последние три месяца КНДР поставила россии около 120 170-мм самоходных артиллерийских орудий M1989 Koksan и 120 240-мм реактивных систем залпового огня M-1991 и, скорее всего, поставит еще как минимум столько же в будущем.

В дополнение к артиллерии Северная Корея, вероятно, отправит россии в 2025 году еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. В прошлом году таких было поставлено 148.

Источник: The War Zone.

Напомним, в ночь на 23 января российская армия нанесла баллистические удары по Запорожью и Запорожской области.

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье, взрывной волной выбиты окна, повреждена крыша.

По предварительным данным, погиб мужчина, пострадали 25 человек, среди которых двухмесячный младенец.

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