Клиент государственного банка "ПриватБанк" поделился историей о возврате украденных средств.
Инцидент произошел из-за мошеннических действий на одном из китайских маркетплейсов, говорится в разделе отзывов портала "Минфин".
Мошенническое списание средств
Как сообщает клиент, в октябре прошлого года с его кредитной карты было незаконно списано 54 тысяч гривен несколькими траншами. Ввиду отсутствия такой суммы на счете, списания происходили в минус. Примечательно, что кража произошла даже при отсутствии кредитного лимита.
Подобные случаи тогда коснулись многих пользователей.
похищение данных карт на китайских маркетплейсах;
оплаты на сайте UPS без дополнительной верификации через SMS, что было разрешено платежной системой Mastercard и обслуживающим UPS банком;
проведение крупных транзакций как оффлайн-оплат через UPS.
Как вернули деньги
Клиент подчеркнул, что "ПриватБанк" не был причастен к мошенничеству, поскольку списание средств использовалось по указанию Mastercard. Согласно его словам, инициатором транзакции был другой банк, где действовали мошенники.
"ПриватБанк обязан был выполнить требование Mastercard и списать деньги с моей карты. Однако сам запрос на списание поступил от финансового учреждения, через которое действовали злоумышленники" , - пояснил пострадавший.
Для решения проблемы мужчина обратился в киберполицию, Национальный банк Украины и "ПриватБанк". Однако ключевую роль в возвращении денег сыграл отдел Charge Back "ПриватБанка". Именно эти специалисты успешно оспорили списание в системе Mastercard и обеспечили возврат средств.
Последние новости Украины:
ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.
Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.
Приватбанк не выдал деньги, но списал их: банкомат отключился при отключении электричества.