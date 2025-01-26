Клиент подчеркнул, что "ПриватБанк" не был причастен к мошенничеству, поскольку списание средств использовалось по указанию Mastercard.

Клиент государственного банка "ПриватБанк" поделился историей о возврате украденных средств.

Инцидент произошел из-за мошеннических действий на одном из китайских маркетплейсов, говорится в разделе отзывов портала "Минфин".

Мошенническое списание средств

Как сообщает клиент, в октябре прошлого года с его кредитной карты было незаконно списано 54 тысяч гривен несколькими траншами. Ввиду отсутствия такой суммы на счете, списания происходили в минус. Примечательно, что кража произошла даже при отсутствии кредитного лимита.

Подобные случаи тогда коснулись многих пользователей.

похищение данных карт на китайских маркетплейсах;

оплаты на сайте UPS без дополнительной верификации через SMS, что было разрешено платежной системой Mastercard и обслуживающим UPS банком;

проведение крупных транзакций как оффлайн-оплат через UPS.

Как вернули деньги

Клиент подчеркнул, что "ПриватБанк" не был причастен к мошенничеству, поскольку списание средств использовалось по указанию Mastercard. Согласно его словам, инициатором транзакции был другой банк, где действовали мошенники.

"ПриватБанк обязан был выполнить требование Mastercard и списать деньги с моей карты. Однако сам запрос на списание поступил от финансового учреждения, через которое действовали злоумышленники" , - пояснил пострадавший.

Для решения проблемы мужчина обратился в киберполицию, Национальный банк Украины и "ПриватБанк". Однако ключевую роль в возвращении денег сыграл отдел Charge Back "ПриватБанка". Именно эти специалисты успешно оспорили списание в системе Mastercard и обеспечили возврат средств.

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