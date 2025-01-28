Получившие международную помощь во время войны должны задекларировать эти средства как иностранные доходы.

До 1 мая 2025 года проходит декларационная кампания для физических лиц и ФЛП .

У украинцев есть время подать отчетность за доходы за 2024 год и уплатить налоги в государственный бюджет.

Что нужно указать в налоговой декларации?

Согласно Налоговому кодексу, декларированию подлежат:

Доходы, с которыми не были удержаны НДФЛ.

Доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, аренда, продажа имущества).

Наследство или подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками.

Доходы от продаж инвестиционных активов.

Иностранные доходы.

Дополнительное благо (аннулированный долг/кредит), если сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты (21 300 грн).

Кто может не подавать декларацию?

Некоторые категории граждан освобождены от декларационной кампании. Льготы распространяются на следующие доходы:

Доходы, не включаемые в налогооблагаемый доход по ст. 165 НКУ.

Доходы следует от налоговых агентов.

Доходы от продаж, обмена или дарения имущества с нулевой ставкой налога.

Наследство с нулевой ставкой налога.

Те, кто получил международную помощь во время войны, должны задекларировать эти средства как иностранные доходы, но без уплаты НДФЛ и военного сбора.

Дедлайн и штрафы за нарушение

Декларацию необходимо подать до 1 мая 2025, а налоги уплатить до 1 августа. Штраф за опоздание – 340 грн, за повторное нарушение – 1 020 грн.

Источник: Новости.LIVE

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