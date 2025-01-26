Метеозависимым людям следует особенно внимательно относиться к своему здоровью во время магнитных бурь.

Календарь магнитных бурь на февраль 2025 года раскрывает данные о том, чего следует ожидать от солнечной активности.

Февраль отметится несколькими магнитными бурями, они могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

В феврале люди, страдающие метеозависимостью или хроническими заболеваниями, могут почувствовать недомогание или даже сильное ухудшение самочувствия.

Эксперты сообщили, что стоит заранее подготовиться и, возможно, нужно провести дни магнитных бурь дома или прихватить с собой в дорогую аптечку.

Среди симптомов магнитной бури для метеозависимых людей: головокружение, сонливость, учащение пульса, непонятная тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить потребление соли. Также следует хорошо высыпаться, да и вообще больше отдыхать.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2025 г., по предварительным прогнозам метеоисследователей, магнитные бури в феврале ожидаются:

1-2 февраля - магнитная буря средней интенсивности;

4-5 числа – сильная магнитная буря с пиком активности вечером 4 февраля;

17 февраля - средняя магнитная буря;

18-19 числа – сильная магнитная буря;

20 февраля - магнитная буря средней мощности;

24 числа – сильная магнитная буря.

Следует отметить, что данный прогноз может изменяться в течение месяца.

Источник: 1plus1.

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