С осени 2024 года в Украине стремительно дорожает хлеб, так что «Социальные» сорта хлеба подорожали на 20%, но некоторые виды хлебобулочных изделий выросли в цене еще больше.

Об этом рассказали обозреватель информационно-аналитического центра "Агро Перспектива" Лариса Гук и аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в эфире "Украинского радио".

К примеру, в Киеве цена свежеиспеченного хлеба из пекарни стоит 100-114 грн за килограмм. Ожидать удешевления хлеба в ближайшее время не стоит: цены на пшеницу и муку продолжают увеличиваться.

Эксперты, в частности, Лариса Гук и Максим Гопка, объяснили, что основная причина подорожания — удорожание пшеницы и муки. В 2024 году цена на пшеницу поднялась почти на 100%, что повлияло на хлеб. Однако официальная статистика не учитывает разнообразие ассортимента в магазинах. К примеру, цена багета в Киеве выросла с 20 до 35 грн.

Рост цены также связан с повышением стоимости сырья. Как объяснил Гопка, внутреннее потребление пшеницы. в Украине составляет 7-9 млн. тонн в год, поэтому цены также зависят от экспорта и переработки.

После начала войны логистические проблемы повысили цены на внутреннем рынке, поскольку предложение зерна было выше спроса.

Гопка отметил, что, несмотря на рост цены, фиксация стоимости хлеба может повлечь за собой дополнительную инфляцию. Это потребует больших расходов для государства, чего сейчас нет в бюджете.

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