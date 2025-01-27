В 2024 году количество убитых и раненых гражданских увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом, а число детей среди пострадавших превысило показатели 2023 года.

Российская агрессия в Украине привела к катастрофическому росту числа жертв, в частности среди детей.

По данным ООН, этот ужасный тренд указывает на серьезные демографические вызовы, стоящие перед Украиной, и еще больше усложняет ситуацию с депопуляцией.

Война не только приносит ужасные потери среди мирного населения, но и имеет длительные экономические последствия. Кроме этого, по прогнозам McKinsey Global Institute Dependency and Depopulation, к 2100 году Украина может потерять более трети своего населения из-за низкого уровня рождаемости, высокого уровня миграции и старения нации.

Проблемы демографического сокращения затронут не только Украину, но и многие страны Восточной Европы, в частности Польшу, Румынию и Болгарию. По прогнозам эти страны могут потерять до 50% своего населения к концу века, что станет серьезным испытанием для их экономик. Для компенсации этого дефицита рабочей силы страны должны будут увеличить производительность труда или увеличить количество рабочих часов на одного работника, что является актуальным мероприятием в некоторых странах.

Уменьшение численности трудоспособного населения означает не только экономические трудности, но и серьезные вызовы для социальных программ, в частности, для пенсионной системы. Поэтому одной из главных задач станет адаптация рабочих условий для пожилых и поиск новых моделей экономического роста, способных компенсировать отток молодежи и уменьшение населения, говорят эксперты.

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