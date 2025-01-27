Европа готовится к новому этапу своих отношений с Дональдом Трампом, и он может быть гораздо сложнее, чем в прошлый раз.

Страны Европейского Союза, уже имеющие свои политические и экономические неурядицы, теперь боятся, что возвращение Трампа в Белый дом может усугубить ситуацию.

Как пишет BBC, Германия является мишенью номер один для Трампа. Он "имел зуб" на страну еще при своем предыдущем президентстве, говорит Ангела Меркель.

Ранее Трамп не раз выражал недовольство экономическими связями между США и Германией и критиковал крупный импорт немецких товаров, в том числе автомобилей, в Америку. И хотя многие немецкие автомобили сейчас производятся в США, в частности на заводе Mercedes-Benz в Алабаме, это не мешает Трампу продолжать свою агрессивную экономическую политику по отношению к Германии.

"Он относится к Германии наиболее враждебно. После выборов с новым и более консервативным правительством может немного облегчить, но я бы на это не рассчитывал", - заявил Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ.

В то время как Франция и Германия испытывают политические и экономические трудности, а ЕС отстает от США и Китая в плане конкурентоспособности, Великобритания также не может быть уверена в том, что избежать влияния торговых санкций, которые может ввести Трамп. торговая война, это будет иметь серьезные последствия и для Великобритании.

Источник: bbc .

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