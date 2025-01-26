Подробный прогноз погоды в Одессе на 27 января составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области 27 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду, утром и к вечеру небо будет покрыто облаками.

В Одессе погода не изменится 27 января, но синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не предполагаются.

"Утро и день в Одессе будет облачным, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 27 января пасмурная до самого вечера, воздух днем ​​прогреется до +9.

Ночью 27 января температура воздуха ожидается до +7 градусов тепла.

Ветер южный до 4,8 м/с.

Кстати, территорию Украины покрыл антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Температура воздуха будет варьироваться от 5 градусов тепла до 5 градусов мороза до конца сезона.

По ее словам, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Небольшие снегопады ожидаются в западных и отдельных районах севера и центра.

"В течение почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление", – говорят синоптики.

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