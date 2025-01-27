Во вторник, 28 января, Одессу и область затянут облака, в течение дня будет пасмурная погода.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 28 января, узнайте, каким будет этот день.

Синоптики сообщили, что во вторник, 28 января, Одессу и область затянут облака, в течение дня будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, утром небо 28 января в Одессе затянет облаками, которые продержатся в небе до самого вечера.

В Одессе и области 28 января пасмурно, погода в этот день ожидается без осадков.

"В Одессе солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков", – прогнозируют синоптики погоду в Одессе 28 января.

Ночная температура в Одессе и области будет 28 января колебаться до +7°C, днем ​​температура воздуха будет на уровне плюс 9°C.

Ветер в Одессе 28 января ожидается южный и юго-восточный до 3,6 м/с.

Кстати, территорию Украины покрыл антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Температура воздуха будет варьироваться от 5 градусов тепла до 5 градусов мороза до конца сезона.

По ее словам, территорию Украины покрывает антициклон, обеспечивающий солнечную и морозную погоду без осадков.

Небольшие снегопады ожидаются в западных и отдельных районах севера и центра.

"В течение почти недели дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов, а с 20 января мы наблюдаем потепление", – говорят синоптики.

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