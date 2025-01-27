Европа стоит перед новыми вызовами в своих отношениях с Дональдом Трампом, его отношение к Европе уже не будет таким, как в первый срок.

По сравнению с 2016 годом ситуация в Европе изменилась, и теперь европейцы относятся к Трампу с большим скепсисом.

Как пишет европейский редактор BBC Катя Адлер, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в ряде стран, Трамп 2.0 может быть еще более тяжелым испытанием для Европы.

Адлер считает, что частично это можно считать правдой, потому что экономика находится в застое, а политическая ситуация характеризуется волатильностью. Популистские националистические партии и евроскептики набирают популярность во многих европейских странах. Некоторые из них, как немецкая AfD, проявляют мягкость к Москве. Другие, как итальянский премьер Джорджиа Мэлони, могут склониться к тому, чтобы поставить трансатлантические связи с Трампом выше европейского единства.

"Но не стоит смотреть на Европу времен первого президентства Трампа через розовые очки", - пишет редактор BBC.

Финансово северная Европа в то время была в лучшем положении, чем сегодня. Что касается единства, то тогда континент был разделен из-за миграционного кризиса 2015 года. Но по состоянию на 2025 год ЕС пережил и Брекзит, и пандемию, и миграционный кризис, и первое президентство Трампа, и продолжает сохранять единство, даже несмотря на войну России против Украины.

После выхода Британии из ЕС она теперь воспринимается как близкий союзник, разделяющий схожие ценности в мире, где главные угрозы это амбициозный Китай, экспансионистская Россия и непредсказуемый президент США. Между тем НАТО, хотя и сомневается в преданности Трампа альянсу, укрепляет свою военную и геополитическую мощь благодаря присоединению Швеции и Финляндии после вторжения России в Украину.

"Возможно - только возможно - на этот раз Трамп увидит меньше отличий, которые так раздражают и настраивают его против Европы. В конце концов, эта Европа признает, что должна больше тратить на оборону - как он и требует, более осмотрительна по отношению к Китаю, как он и ожидает, и поправилась в политике, как ему и нравится", - заключает Адлер.

Источник: bbc .

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