С начала 2025 года цена на горючее в Украине выросла в среднем на несколько гривен; причиной тому стало повышение акцизов и изменения на мировых рынках нефти.

Стоимость горючего может увеличиться еще больше в ближайшие недели.

Как пишет журналистка РБК-Украина, одной из основных причин удорожания нефтепродуктов стало принятие Верховной Радой закона №11256-2, предусматривающего постепенное повышение акцизов на топливо до 2028 года. Так, с 1 сентября 2024 г. акцизы на бензин, дизель и газ были подняты на 10-15%, и с 2025 года они продолжают расти. Например, акциз на бензин вырос до 271 евро за 1000 литров, на дизель – до 215 евро, а на газ – до 173 евро.

Это повышение повлекло за собой рост стоимости горючего на 2 гривны с начала года, заявляет директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Также на стоимость горючего влияет девальвация гривны и удорожание нефти на мировых рынках. Цена нефти в январе поднялась с 74,5 до 82 долларов за баррель из-за санкций против российских нефтяных танкеров. Однако эксперты предполагают, что цены на нефть могут снизиться в ближайшие недели, когда найдутся новые логистические маршруты для нефти.

Средние цены на украинских АЗС на 23 января 2025 года выглядят следующим образом: бензин А-95 премиум: 60,66 грн/л; бензин А-95: 58,70 грн/л; бензин А-92: 54,45 грн/л; дизель: 57,66 грн/л; газ: 37,48 грн/л. Цены могут варьироваться в зависимости от сети АЗС. Например, в сети "WOG" бензин А-95 продается по 61,99 грн/л, а у "SOCAR" - 62,99 грн/л.

Несмотря на это Сергей Куюн не исключает возможность удешевления горючего в течение года. Это может произойти из-за стабилизации мировых цен на нефть и политических факторов, в частности, из-за увеличения добычи нефти в США.

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