Введение налога на международные посылки может привести к серьезным экономическим последствиям для украинцев, отмечает эксперт.

Закон о налогообложении посылок не только проблематичен, но и маловероятен для реализации в текущих условиях.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал экономист Олег Пендзин. По его словам, этот налог может привести к коллапсу таможенной системы.

"Мы рискуем стать на инфраструктурные грабли: таможенная инфраструктура как не была способна, так и не стала способна обрабатывать даже текущий объем международных отправлений, а тем более — контролировать их содержание и обеспечивать прозрачность. Проверка и обработка международных посылок — это коллапс таможенной системы", – пишет эксперт.

Он добавляет, что украинские таможенные органы уже не справляются с обработкой текущего объема международных отправлений. Введение дополнительных процедур проверки, в частности вручную, требует значительных ресурсов, которых пока не хватает. Кроме того, не хватает квалифицированных кадров и соответствующего программного обеспечения для надлежащего контроля над международными посылками.

По словам экономиста, в случае реализации этой инициативы украинцы будут вынуждены платить больше товаров, которые можно было бы заказать за рубежом значительно дешевле. Товары от детской одежды до бытовых мелочей часто значительно дешевле на международных онлайн-площадках, чем в украинских магазинах. Пендзин также подчеркивает, что часть товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, стала доступна благодаря международным заказам.

Экономист предостерегает, что этот налог может повлечь за собой рост цен в Украине, а также усиление теневого импорта, поскольку некоторые украинцы будут пытаться обойти новые правила и продолжат покупать товары без уплаты налогов.

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