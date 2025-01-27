Цены на продовольственные товары в Украине в течение 2024 года заметно выросли, и тенденция удорожания затронула большинство основных категорий продуктов.

Оптовые цены производителей промышленной продукции в декабре 2024 выросли на 27,6% по сравнению с декабрем 2023 года.

По данным Госстата, рост в пределах Украины составил 28,9%, тогда как на экспорт – 15,9%.

Пищевая отрасль среди лидеров удорожания, говорят аналитики. В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены подскочили на 21,0%. Внутри страны этот показатель составлял 18,6%, а на экспорт – 32,0%.

Больше всего выросли цены на молочные продукты: на 24,0% в целом и на 23,1% в Украине; мясо: на 17,6%, в том числе в Украине – на 18,3%; хлеб и хлебобулочные изделия: на 13,1% в целом и на 13,3% в пределах страны; напитки: на 5,9% в целом и на 5,7% в пределах Украины. Исключение составляет сахар, цена на который в среднем упала на 1,5%, хотя внутри Украины отмечен незначительный рост на 0,1%.

Аналитики отмечают, что оптовые цены производителей обычно отражаются на потребительских ценах с задержкой в ​​несколько месяцев.

Ранее Politeka также писала , что в Украине за последнюю неделю наблюдаются значительные колебания цен на овощи. Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, больше всего подешевел лук, снизившись с 15-16 грн за кг до 13-15 грн. Это произошло на фоне снижения качества оставшегося товара в хранилищах.

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