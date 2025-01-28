Мужчина сейчас находится в реанимации с диагнозом переохлаждения и обезвоживания.

В Закарпатье 24-летний мужчина из Кировоградщины, пытаясь незаконно пересечь границу в Румынию, попал в опасную ситуацию.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Он отправился через сложный высокогорный маршрут, но из-за ухудшения погодных условий и истощения не смог двигаться дальше.

Более 7 часов продолжались поиски мужчины, усложнявшие глубокий снег и плохую видимость. Благодаря слаженной работе пограничников и спасателей, нарушителя нашли всего в 10 метрах от границы.

Он был настолько ослаблен и замерз, что не мог даже произнести слово. Мужчине оперативно оказали помощь: переодели в сухую теплую одежду, накормили горячим чаем и передали врачам. В настоящее время он находится в реанимации с диагнозом переохлаждения и обезвоживания.

В ГНСУ еще раз подчеркивают опасность попытки незаконного пересечения границы, особенно в условиях сложного высокогорья или при переплывании ледяных вод.

Также Politeka писала о том, что украинцам объяснили, как производится розыск ухилянцев.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже передали Национальной полиции в розыск более 500 тысяч уклоняющихся от мобилизации мужчин.

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