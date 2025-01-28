Приватизация земли в Украине – это переход права собственности от государства к физическому или юридическому лицу; сама процедура бесплатна, но за разработку технической документации землеустроительной организацией придется заплатить.

Стоимость оформления зависит от многих факторов: имеющихся документов, размера земельного участка, его целевого назначения и сложности работ.

Как пишет "Воля народа", процесс начинается с подачи заявления в соответствующий государственный орган. Далее специалисты выезжают на участок и измеряют его координаты; разрабатывают техническую документацию; присваивают кадастровому номеру, который является уникальным идентификатором участка в государственном кадастре. После этого производится проверка обменного файла с информацией о участке.

Сколько времени понадобится, чтобы приватизировать землю:

Измерение участка занимает 2-7 дней в зависимости от графика геодезиста. Формирование технической документации – около 2 дней. Для регистрации кадастрового номера и обработки документов требуется до 14 дней. В общем, приватизация может занять до месяца, если все документы оформлены правильно.

В среднем услуги стоят 2500–3500 гривен. В эту сумму входят: замеры участка геодезистом; разработка технической документации инженером; регистрация кадастрового номера и получение выписки о праве собственности.

Финальный этап — получение подъемника, подтверждающего право собственности на земельный участок. Если в документах есть ошибки, запрос может вернуть на доработку, что немного увеличит продолжительность процесса.

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