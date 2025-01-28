Украинские мобильные операторы приступают к новому этапу борьбы за абонентов.
Об этом рассказал эксперт по цифровым технологиям компании eQualitie Александр Глущенко "Телеграфу".
Сейчас они активно конкурируют не только в сфере мобильной связи, но и предлагают пакеты по домашнему Интернету и телевидению.
Конкуренция достигает пика
В последнее время рынок мобильной связи в Украине остался стабилен: Киевстар и Vodafone заняли лидирующие позиции, а Lifecell оказался на третьем месте. Однако сейчас операторы стремятся расширить свою аудиторию за счет конкурентов.
Важная роль в этом играет перенос номера (MNP, Mobile Number Portability), позволяющий изменять оператора, сохраняя номер. Ранее мнение о переходе в другую сеть отпугивало абонентов, но теперь звонки проходят без дополнительного сообщения, что упрощает процесс и делает его более комфортным.
Стратегия "три в одном"
Чтобы получить клиентов и привлечь новых, мобильные операторы предлагают "бандлы" – пакеты мобильного Интернета, домашнего Интернета и телевидения. Такие предложения дешевле, чем получение каждой отдельной услуги.
Киев как эпицентр битвы
Самая упорная борьба, по словам Глущенко, развернется в Киеве. Столица остается единственным городом в Украине, где до сих пор была расширена технология PON (Passive Optical Network), а доминируют DOCSIS (интернет через телевизионный кабель) и FTTB (оптоволоконное подключение к зданиям).
Это открывает возможности для операторов, готовых инвестировать в современные PON-сети, обеспечивающие более надежный Интернет.
Финансы и технологии как ключ к победе
Киев привлекает операторов не только по масштабам новых рынков, но и готовности потребителей платить за технологии.
«Веселая игра только начинается», – заключает Глущенко.
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