Мобильные операторы предлагают "бандлы", чтобы привлечь еще больше клиентов.

Украинские мобильные операторы приступают к новому этапу борьбы за абонентов.

Об этом рассказал эксперт по цифровым технологиям компании eQualitie Александр Глущенко "Телеграфу".

Сейчас они активно конкурируют не только в сфере мобильной связи, но и предлагают пакеты по домашнему Интернету и телевидению.

Конкуренция достигает пика

В последнее время рынок мобильной связи в Украине остался стабилен: Киевстар и Vodafone заняли лидирующие позиции, а Lifecell оказался на третьем месте. Однако сейчас операторы стремятся расширить свою аудиторию за счет конкурентов.

Важная роль в этом играет перенос номера (MNP, Mobile Number Portability), позволяющий изменять оператора, сохраняя номер. Ранее мнение о переходе в другую сеть отпугивало абонентов, но теперь звонки проходят без дополнительного сообщения, что упрощает процесс и делает его более комфортным.

Стратегия "три в одном"

Чтобы получить клиентов и привлечь новых, мобильные операторы предлагают "бандлы" – пакеты мобильного Интернета, домашнего Интернета и телевидения. Такие предложения дешевле, чем получение каждой отдельной услуги.

Киев как эпицентр битвы

Самая упорная борьба, по словам Глущенко, развернется в Киеве. Столица остается единственным городом в Украине, где до сих пор была расширена технология PON (Passive Optical Network), а доминируют DOCSIS (интернет через телевизионный кабель) и FTTB (оптоволоконное подключение к зданиям).

Это открывает возможности для операторов, готовых инвестировать в современные PON-сети, обеспечивающие более надежный Интернет.

Финансы и технологии как ключ к победе

Киев привлекает операторов не только по масштабам новых рынков, но и готовности потребителей платить за технологии.

«Веселая игра только начинается», – заключает Глущенко.

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