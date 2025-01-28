В Харькове суд наказал мужчину, который предоставил поддельное водительское удостоверение работникам полиции.

Согласно информации , опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений, мужчина заказал фальшивое водительское удостоверение в начале марта 2024 года.

Это не первое его правонарушение, что стало обстоятельством, повлиявшим на приговор.

Для получения ложного удостоверения он предоставил свои личные данные, фотокопию паспорта и образец подписи, заплатив за услугу 8000 гривен. Через несколько дней он получил фальшивый документ, у которого были серийный номер и реквизиты, не соответствующие официальным бланкам, выявленным в результатах экспертизы.

17 мая 2024 года, во время остановки полицией, мужчина представил этот поддельный документ, полностью осознавая, что он фальшив.

В суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся и дал объяснения, отвечавшие фактам дела.

При вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, что стало смягчающим обстоятельством, и рецидив преступлений, что стало отягчающим обстоятельством. Следовательно, суд признал ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но реальное заключение заменили на трехлетний испытательный срок. В это время мужчина должен воздерживаться от правонарушений и выполнять определенные обязанности.

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