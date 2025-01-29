Зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, а промежуток между выплатами не может превышать 16 календарных дней.

В Украине, несмотря на военное положение, компании и физические лица-предприниматели, использующие наемный труд, обязаны соблюдать установленные условия для выплаты зарплаты .

Согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины и статье 24 Закона Украины "Об оплате труда", задержка выплаты зарплаты во время войны не допустима.

Законодательство требует, чтобы работникам выплачивалась заработная плата регулярно в рабочие дни в соответствии с условиями, указанными в коллективном договоре или другом нормативном акте, согласованном с профсоюзом. Таким образом, зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, а промежуток между выплатами не может превышать 16 календарных дней. Кроме того, зарплата должна быть выплачена не позднее завершения соответствующего расчетного периода.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" работодатель обязан осуществлять все возможные меры по своевременной выплате заработной платы работникам.

Штрафы за нарушение сроков выплаты зарплаты

В случае нарушения сроков выплаты заработной платы более чем на один месяц или ее неполной выплаты, согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины, работодателям грозят штрафные санкции.

Размер штрафа составляет трехкратную минимальную заработную плату к моменту нарушения. В 2025 году это будет 24 тысяч гривен.

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