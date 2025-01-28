В Одессе стражи порядка разоблачили врача-психиатра, который принимал взятки за предоставление фиктивных медицинских диагнозов, позволявших мужчинам уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре .

Речь идет о заведующем одном из отдела Одесского областного центра психического здоровья.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, врач организовал схему, за которую за деньги выдавал фальшивые медицинские документы и госпитализировал военнообязанных, что позволяло им избежать мобилизации со ссылкой на состояние здоровья. Правоохранители задержали врача во время получения взятки в размере 700 долларов США за оформление документов для одного из пациентов.

Чиновнику сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет заключения. В настоящее время идет следствие, в ходе которого устанавливаются другие участники этой коррупционной схемы.

Также Politeka писала о том, что на Буковине мужчина бросил врачебную практику и начал "бизнес" на ухилянтах.

Бывший врач Вижницкой больницы за вознаграждение производил фиктивные документы об инвалидности второй группы для 60 военнообязанных, принимая за свои услуги от 5 до 15 тысяч долларов.

За два месяца оперативники задокументировали 60 фактов преступной деятельности.

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