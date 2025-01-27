Проблемы с подключением мобильного телефона к Wi-Fi могут быть вызваны множеством факторов, начиная от программных сбоев и заканчивая неисправностями оборудования.

Для того чтобы понять, почему телефон не видит сеть, и устранить проблему, важно выявить основную причину.

Если телефон не подключается к Wi-Fi, сначала стоит определить характер неполадки. Устройство может либо не находить доступные сети, либо отображать их, но не подключаться к нужной.

Иногда подключение осуществляется, но интернет остается недоступным. Например, на экране может отображаться сообщение о сбое подключения, ошибке аутентификации или бесконечное «Получение IP-адреса». Также возможно, что телефон подключен к Wi-Fi, но значок с восклицательным знаком сигнализирует об отсутствии интернета.

Первым шагом в таких ситуациях является проверка самого роутера. Убедитесь, что он включен, работает корректно и настроен на раздачу интернета.

Для диагностики можно попробовать подключить к этой же сети другое устройство. Если оно также не видит сеть, перезагрузите маршрутизатор, проверьте целостность кабеля и правильность настроек. Возможно, потребуется сменить канал Wi-Fi или сбросить настройки роутера до заводских.

Случается, что телефон не может подключиться к Wi-Fi из-за неправильного пароля или конфликта настроек безопасности. В этом случае рекомендуется перепроверить данные для входа в сеть и, при необходимости, изменить пароль через интерфейс маршрутизатора.

Для доступа к настройкам роутера достаточно ввести его IP-адрес в браузере, указанный на корпусе устройства, и авторизоваться с помощью логина и пароля.

Если телефон показывает бесконечное «Получение IP-адреса», проблема может заключаться в настройках сети. Необходимо убедиться, что используется автоматическое назначение IP (DHCP). В противном случае переключите параметры с ручного на автоматический режим.

После обновления программного обеспечения смартфоны на Android чаще сталкиваются с проблемами подключения к Wi-Fi, чем устройства на iOS. Если это произошло, попробуйте удалить сохранённую сеть из настроек и подключиться заново. Также проверьте настройки роутера: возможно, требуется изменить режим работы или тип шифрования.

Иногда причиной проблем становится несовместимость диапазонов частот. Для раздачи Wi-Fi с телефона на ноутбук или другое устройство убедитесь, что частота передачи данных соответствует поддерживаемым параметрам. Например, если ноутбук не видит сеть от смартфона, измените диапазон на 2,4 ГГц через настройки телефона.

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