Возможность повышения тарифов после войны не исключается, особенно если это будет рекомендовано международными партнерами и кредиторами.

Постановление Кабинета Министров №632, устанавливающее тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт*ч, будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Дальнейший сценарий зависит от нескольких вариантов: либо тариф будет повышен, либо срок действия постановления будет продлен еще на год. Опыт предыдущих лет показывает, что вопрос пересмотра тарифов обычно решается в мае, а новые цены вступают в силу с июня или июля.

В настоящее время правительство не рассматривает вопрос повышения тарифа на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко, выступая в парламенте, отметил, что изменение тарифов не планируется.

"По тем расчетам, которые мы видим уже по факту прохождения за полгода, когда этот тариф был введен, он дает возможность сбалансировать финансовый рынок и не накапливать долги именно в этом сегменте", – заявил министр.

Инсайдерская информация также подтверждает, что по завершении отопительного сезона существенных изменений в тарифах ожидать не стоит. "Сейчас условия для этого не благоприятны", – лаконично объясняют источники в правительстве.

Однако возможность повышения тарифов после войны не исключается, особенно если это будет рекомендовано международными партнерами и кредиторами. Впрочем, проведение парламентских и президентских выборов после войны может стать фактором, сдерживающим принятие непопулярных решений. Время от времени в СМИ появляются сообщения о возможных изменениях тарифов, однако серьезных обсуждений этой темы пока не ведется.

Понятно только одно: после окончания войны правительство будет постепенно отказываться от субсидирования тарифов для всех украинцев через механизм PSO (Public Service Obligation). В настоящее время это постановление обязывает поставщиков продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

При отмене PSO цена на электроэнергию будет формироваться по рыночным принципам, аналогично установлению тарифов на воду. Стоимость будет рассчитываться на основе составляющих тарифа и согласовываться с Национальной комиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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