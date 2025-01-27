Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые содержали доказательства противоправной деятельности.

Во Львовской области задержали 18-летнюю курсантку военного учебного заведения по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как сообщает Офис генерального прокурора, девушка, уроженка Харьковской области, сотрудничала со спецслужбами рф. Она передавала врагу информацию о расположении украинских военных объектов, позиции ВСУ и последствиях обстрелов.

В спецслужбе СБУ говорят, что больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм института, который после начала полномасштабной войны был передислоцирован из Харькова во Львовскую область.

По инструкции оккупантов их соратница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела.

Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своего агента из Украины на территорию рф, в том числе транзитом через третьи страны.

Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые содержали доказательства противоправной деятельности. Задержанную взяли под стражу по подозрению в государственной измене, и суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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