Денис Марчук отметил, что сейчас наблюдается снижение цен на часть товаров, но большинство увеличилось в стоимости.

В зимний период больше всего подорожали продукты, которые в Украине в настоящее время не производятся, а находятся на хранении - прежде всего это касается овощей, на цену которых влияет сезонный фактор.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, когда ждать снижения цен.

Он отметил, что недавно наблюдалось временное снижение цен на морковь и лук из-за их порчи.

Марчук также напомнил, что в осенне-зимний период традиционно дорожает молочная продукция. Это связано с уменьшением надоев, сокращением поголовья коров из-за войны войны и активным экспортом молока экстракласса, которое в основном производят фермы.

"На цены на молоко влияет не только сезонность, но и то, что Украина начала достаточно активно экспортировать молочную продукцию на внешние рынки. Для экспортной продукции используется молоко экстракласса. Это молоко производят не домохозяйства, а фермы. За это молоко достаточно большая конкурентная борьба" , и поэтому растет его стоимость", – добавил он.

Относительно яиц эксперт сообщил, что их стоимость снижается, поскольку производство вернулось до довоенного уровня, а спрос сократился из-за уменьшения населения. Ближе к весне ожидается дальнейшее удешевление этого продукта.

Цены на мясо остаются стабильными. Снижение стоимости свинины и говядины возможно в канун Пасхального поста из-за уменьшения потребления. Однако после поста во время пасхальных и майских праздников спрос вырастет, что может привести к удорожанию свинины примерно на 5%.

Источник: УНИАН.

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