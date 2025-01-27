В зимний период больше всего подорожали продукты, которые в Украине в настоящее время не производятся, а находятся на хранении - прежде всего это касается овощей, на цену которых влияет сезонный фактор.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, когда ждать снижения цен.

продукты, магазин, овощи и фрукты

Он отметил, что недавно наблюдалось временное снижение цен на морковь и лук из-за их порчи.

Марчук также напомнил, что в осенне-зимний период традиционно дорожает молочная продукция. Это связано с уменьшением надоев, сокращением поголовья коров из-за войны войны и активным экспортом молока экстракласса, которое в основном производят фермы.

"На цены на молоко влияет не только сезонность, но и то, что Украина начала достаточно активно экспортировать молочную продукцию на внешние рынки. Для экспортной продукции используется молоко экстракласса. Это молоко производят не домохозяйства, а фермы. За это молоко достаточно большая конкурентная борьба" , и поэтому растет его стоимость", – добавил он.

яйца

Относительно яиц эксперт сообщил, что их стоимость снижается, поскольку производство вернулось до довоенного уровня, а спрос сократился из-за уменьшения населения. Ближе к весне ожидается дальнейшее удешевление этого продукта.

Цены на мясо остаются стабильными. Снижение стоимости свинины и говядины возможно в канун Пасхального поста из-за уменьшения потребления. Однако после поста во время пасхальных и майских праздников спрос вырастет, что может привести к удорожанию свинины примерно на 5%.

Источник: УНИАН.

Последние новости Украины:

Стоимость важных продуктов перечислят: названы товары, цена которых изменится.

Цены на продукты в Украине в 2025 году однозначно изменятся: названы продукты, наиболее подорожающие.

Цены будут расти и в 2025 году: в НБУ предупредили, сколько будет продолжаться удар по кошелькам украинцев.