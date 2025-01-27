Пенсионеры, которые будут выходить на пенсию в 2025 году, будут получать выплаты, зависящие, в частности, от показателей зарплат в 2024 году.

Украинцы со средней заработной платой (по последним данным Пенсионного фонда – 18 тысяч гривен) могут рассчитывать на небольшую пенсию, при которой придется выживать.

Известно, какую пенсию получит украинец со средней зарплатой.

Так, можно получить около 4,7 тысяч гривен, если имеют 35 лет страхового стажа В случае увеличения стажа до 40 лет, размер пенсии возрастет до 5,4 тысяч гривен.

При условии, что зарплата превышает среднюю по стране на 50% (примерно 28 тысяч гривен), пенсия с 35-летним стажем может достигать 7,1 тысяч гривен. При этом расчеты основываются на средней зарплате за последние три года, начиная с 2021 года. Данных по средней зарплате в 2024 году пока нет, однако пенсионеры, которые будут выходить на пенсию в 2025 году, будут получать выплаты, зависящие, в частности, от показателей зарплат в 2024 году.

Большинство украинцев получают пенсию по единой формуле: средняя зарплата за три последних года (сейчас это 13 559,41 грн) умножается на количество лет стажа, на 1% и на соотношение индивидуальной зарплаты к средней по стране. Эта формула ограничивает возможности получения пенсий. .

Как увеличить будущую пенсию:

Продолжайте работать дольше. К примеру, со средней зарплатой и 40 годами стажа пенсия будет составлять 5 423,6 гривен.

К примеру, со средней зарплатой и 40 годами стажа пенсия будет составлять 5 423,6 гривен. Получать официальную ("белую") зарплату. Если заработная плата превышает среднюю по стране на 50% (28 тысяч гривен), при наличии 35 лет стажа размер пенсии составит 7118,4 гривен.

Источник: OBOZ.UA.

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