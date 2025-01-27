На "Укрпочте" появилась новая услуга - украинцы теперь могут тратить средства, накопленные через программу "Национальный Кэшбэк" в отделениях "Укрпочты".

Об этом сообщили в самой компании . Кроме оплаты услуг эти деньги разрешено использовать для приобретения товаров отечественного производства, в частности продуктов питания.

выплаты, субсидия, почта

Что можно приобрести за "Национальный кэшбек":

  • Бытовая химия ;
  • Хозяйственные товары ;
  • Подписка периодических изданий ;
  • Художественные марки .

Кроме того, эти средства можно потратить на оплату мобильной связи, коммунальных услуг, почтовых услуг или направить на благотворительность, в частности, на поддержку Вооруженных Сил Украины.

По словам представителей "Укрпочты", такая возможность особенно важна для жителей сел, где не хватает торговых точек, подключенных к программе.

коммуналка, почта

Как работает программа "Национальный кэшбек":

  • Кешбек составляет 10% расходов на товары украинских производителей.
  • Максимальная сумма возврата за месяц – 3 000 гривен .
  • Деньги невозможно обналичить, но их можно использовать для:
    • оплаты коммунальных услуг;
    • пожертвований на благотворительность;
    • покупки военных облигаций;
    • оплаты медицинских и образовательных услуг.

Как активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении "Действие":

  1. Выделите раздел "Сервисы" .
  2. Выберите "Национальный кэшбек" .
  3. Укажите существующую карту для выплаты кэшбека.
    • Если карты нет, "Действие" предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров.
  4. Следите за начислениями кэшбека в приложении.

Эта карта также может быть использована для получения государственной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" . Список торговых точек, где принимают карту, доступен на специальных картах аптек и книжных магазинов, опубликованных Министерством цифровой трансформации.

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