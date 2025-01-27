На "Укрпочте" появилась новая услуга - украинцы теперь могут тратить средства, накопленные через программу "Национальный Кэшбэк" в отделениях "Укрпочты".
Об этом сообщили в самой компании . Кроме оплаты услуг эти деньги разрешено использовать для приобретения товаров отечественного производства, в частности продуктов питания.
Что можно приобрести за "Национальный кэшбек":
- Бытовая химия ;
- Хозяйственные товары ;
- Подписка периодических изданий ;
- Художественные марки .
Кроме того, эти средства можно потратить на оплату мобильной связи, коммунальных услуг, почтовых услуг или направить на благотворительность, в частности, на поддержку Вооруженных Сил Украины.
По словам представителей "Укрпочты", такая возможность особенно важна для жителей сел, где не хватает торговых точек, подключенных к программе.
Как работает программа "Национальный кэшбек":
- Кешбек составляет 10% расходов на товары украинских производителей.
- Максимальная сумма возврата за месяц – 3 000 гривен .
- Деньги невозможно обналичить, но их можно использовать для:
- оплаты коммунальных услуг;
- пожертвований на благотворительность;
- покупки военных облигаций;
- оплаты медицинских и образовательных услуг.
Как активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении "Действие":
- Выделите раздел "Сервисы" .
- Выберите "Национальный кэшбек" .
- Укажите существующую карту для выплаты кэшбека.
- Если карты нет, "Действие" предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров.
- Следите за начислениями кэшбека в приложении.
Эта карта также может быть использована для получения государственной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" . Список торговых точек, где принимают карту, доступен на специальных картах аптек и книжных магазинов, опубликованных Министерством цифровой трансформации.
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