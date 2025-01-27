По словам представителей "Укрпочты", такая возможность особенно важна для жителей сел, где не хватает торговых точек, подключенных к программе.

На "Укрпочте" появилась новая услуга - украинцы теперь могут тратить средства, накопленные через программу "Национальный Кэшбэк" в отделениях "Укрпочты".

Об этом сообщили в самой компании . Кроме оплаты услуг эти деньги разрешено использовать для приобретения товаров отечественного производства, в частности продуктов питания.

Что можно приобрести за "Национальный кэшбек":

Бытовая химия ;

; Хозяйственные товары ;

; Подписка периодических изданий ;

; Художественные марки .

Кроме того, эти средства можно потратить на оплату мобильной связи, коммунальных услуг, почтовых услуг или направить на благотворительность, в частности, на поддержку Вооруженных Сил Украины.

По словам представителей "Укрпочты", такая возможность особенно важна для жителей сел, где не хватает торговых точек, подключенных к программе.

Как работает программа "Национальный кэшбек":

Кешбек составляет 10% расходов на товары украинских производителей.

расходов на товары украинских производителей. Максимальная сумма возврата за месяц – 3 000 гривен .

. Деньги невозможно обналичить, но их можно использовать для: оплаты коммунальных услуг; пожертвований на благотворительность; покупки военных облигаций; оплаты медицинских и образовательных услуг.



Как активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении "Действие":

Выделите раздел "Сервисы" . Выберите "Национальный кэшбек" . Укажите существующую карту для выплаты кэшбека. Если карты нет, "Действие" предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров. Следите за начислениями кэшбека в приложении.

Эта карта также может быть использована для получения государственной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка" . Список торговых точек, где принимают карту, доступен на специальных картах аптек и книжных магазинов, опубликованных Министерством цифровой трансформации.

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