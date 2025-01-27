По словам военного, он пытался воспользоваться услугой "Оплата частями", но получил отказ, как и большинство его собратьев.

Клиент "ПриватБанка", военнослужащий, выразил недовольство политикой финучреждения, которое, по его словам, относит военных к группе наивысшего риска при принятии решений о предоставлении кредитов.

Об этом стало известно из жалобы, опубликованной на портале " Минфин ".

По словам военного, он пытался воспользоваться услугой "Оплата частями", но получил отказ. ПриватБанк объяснил это тем, что решения принимаются автоматически на основе определенных критериев, которые вроде бы одинаковы для всех клиентов.

Однако, как отмечает боец, такая избирательность стала всеобщей практикой для всех военнослужащих. Проблемы начинаются с момента получения первой заработной платы после мобилизации. Он отметил, что подобная политика, по его мнению, является проявлением предвзятости со стороны "ПриватБанка", которая должна поддерживать защитников Украины.

"Согласно нашим опросам, мы все, потерявшие возможность оплаты частями в ПБ, с момента получения первой зарплаты после мобилизации. Работники банка при этом утверждают, что это якобы, каким-то образом, по каким-то странным критериям, выбирает в предоставлении/не предоставлении возможности оплаты частями программа автоматически. Но по факту все, кто служат теряют ее автоматически! Это такая вера в ВСУ от государственного банка? - возмутился клиент "ПриватБанка".

Военный также подчеркнул, что многие защитники вынуждены за свой счет покупать необходимые средства для эффективной борьбы с врагом. Это требует значительных финансовых затрат, в то время как государственный банк "ПриватБанк" демонстрирует боязнь риска и не поддерживает тех, кто защищает страну.

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