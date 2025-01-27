Размер штрафа для украинцев за такое нарушение составляет от 1020 до 1700 гривен.

Патрульная полиция Киева напомнила водителям о важности соблюдения правил парковки, особенно на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook. Штрафы за нарушение этого требования предусматриваются даже в случаях остановки или стоянки без соответствующих оснований.

Правоохранители отмечают, что парковка на местах для людей с инвалидностью является одним из наиболее часто фиксированных нарушений. В этой связи гражданам напомнили, кто имеет право использовать эти парковочные места:

водители, обладающие инвалидностью;

водители, перевозящие лиц с инвалидностью.

При этом на транспортном средстве должны быть установлены опознавательные знаки "Водитель с инвалидностью", или водитель или пассажир должны иметь документы, подтверждающие инвалидность.

"Если водитель намеренно или по невнимательности припарковался на месте для лиц с инвалидностью без законных оснований, патрульные выпишут штраф за нарушение", - отметили в полиции.

Размер штрафа за такое нарушение составляет от 1020 до 1700 гривен. Также в полиции напомнили, что на местах для лиц с инвалидностью запрещается:

остановка или стоянка без соответствующего права;

создание помех в использовании таких мест другими водителями;

использование опознавательного знака "Водитель с инвалидностью" без подтверждающих документов.

В завершение правоохранители призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и уважать права других участников дорожного движения.

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