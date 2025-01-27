С 1 февраля 2025 года в Украине будут введены новые ограничения на карточные переводы - лимиты будут зависеть от уровня риска клиента и наличия документального подтверждения доходов.
Об этом сообщается в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанном НБУ, банковскими ассоциациями и крупнейшими банками страны 10 декабря.
Впоследствии к соглашению присоединилось большинство украинских банков. Новые лимиты будут следующими:
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Для клиентов с низким или средним уровнем риска:
- С 1 февраля 2025 года – до 150 тыс. грн в месяц.
- С 1 июня 2025 года – до 100 тыс. грн в месяц.
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Для клиентов с высоким уровнем риска (например, должностных лиц или лиц с подозрительными финансовыми операциями):
- С 1 февраля 2025 – до 50 тыс. грн в месяц.
Эти лимиты будут относиться к операциям по реквизитам IBAN, но не будут включать переводы между счетами одного клиента в пределах одного банка.
Если у клиента есть подтвержденный доход, превышающий установленный лимит, банк позволит осуществлять переводы в пределах этой суммы. Клиенты также могут обратиться в свой банк или другой поставщик платежных услуг с запросом на повышение лимита. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.
Новые правила внедряются поэтапно, чтобы обеспечить прозрачность финансовых операций и борьбу с подозрительными транзакциями.
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