Эти лимиты будут относиться к операциям по реквизитам IBAN, но не будут включать переводы между счетами одного клиента в пределах одного банка.

С 1 февраля 2025 года в Украине будут введены новые ограничения на карточные переводы - лимиты будут зависеть от уровня риска клиента и наличия документального подтверждения доходов.

Об этом сообщается в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанном НБУ, банковскими ассоциациями и крупнейшими банками страны 10 декабря.

Впоследствии к соглашению присоединилось большинство украинских банков. Новые лимиты будут следующими:

Для клиентов с низким или средним уровнем риска: С 1 февраля 2025 года – до 150 тыс. грн в месяц. С 1 июня 2025 года – до 100 тыс. грн в месяц.

Для клиентов с высоким уровнем риска (например, должностных лиц или лиц с подозрительными финансовыми операциями): С 1 февраля 2025 – до 50 тыс. грн в месяц.



Эти лимиты будут относиться к операциям по реквизитам IBAN, но не будут включать переводы между счетами одного клиента в пределах одного банка.

Если у клиента есть подтвержденный доход, превышающий установленный лимит, банк позволит осуществлять переводы в пределах этой суммы. Клиенты также могут обратиться в свой банк или другой поставщик платежных услуг с запросом на повышение лимита. В этом случае необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Новые правила внедряются поэтапно, чтобы обеспечить прозрачность финансовых операций и борьбу с подозрительными транзакциями.

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