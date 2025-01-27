Правительство Украины утвердило новые правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени в Украине.
Эти изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года и определяют, кто из граждан с 2025 года может получить отсрочку от мобилизации.
Согласно обновленному порядку, право на бронирование имеют следующие категории лиц:
Высшие государственные чиновники:
- Лица, занимающие должности категории "А".
- Временно исполняющие обязанности в таких должностях.
- Сотрудники патронатных служб государственных органов.
Руководители местных органов власти:
- Главы областных и районных администраций.
- Главы администраций Киева и Севастополя, военных администраций.
- Руководители областных советов, главы районных советов, сельские, поселковые и городские головы.
Представители бизнеса и ключевых предприятий:
- Владельцы компаний контролируют стратегически важные предприятия.
- Члены наблюдательных советов компаний с активами более 200 миллионов гривен.
- Члены советов компаний с активами более 2 миллиардов гривен или с годовым доходом более 1,5 миллиарда гривен.
Специалисты стратегических отраслей:
- Сотрудники предприятий оборонной промышленности.
- Сотрудники энергетических компаний, обеспечивающих критическую инфраструктуру.
- Технический персонал, отвечающий за коммуникационные сети в определенных регионах.
- Члены бригад для аварийно-восстановительных работ.
Международные структуры:
- Сотрудники ООН и других международных организаций, дипломатических представительств.
- Персонал донорских программ.
Сотрудники спортивной сферы:
- Сотрудники, обеспечивающие функционирование олимпийских сборных.
- Сотрудники, поддерживающие спортивные сборные по неолимпийским дисциплинам.
- Персонал, организующий спорт для людей с ограниченными возможностями.
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