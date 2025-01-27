Правительство Украины утвердило новые правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени в Украине.

Эти изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года и определяют, кто из граждан с 2025 года может получить отсрочку от мобилизации.

ТЦК, мобилизация

Согласно обновленному порядку, право на бронирование имеют следующие категории лиц:

Высшие государственные чиновники:

  • Лица, занимающие должности категории "А".
  • Временно исполняющие обязанности в таких должностях.
  • Сотрудники патронатных служб государственных органов.

Руководители местных органов власти:

  • Главы областных и районных администраций.
  • Главы администраций Киева и Севастополя, военных администраций.
  • Руководители областных советов, главы районных советов, сельские, поселковые и городские головы.

Представители бизнеса и ключевых предприятий:

  • Владельцы компаний контролируют стратегически важные предприятия.
  • Члены наблюдательных советов компаний с активами более 200 миллионов гривен.
  • Члены советов компаний с активами более 2 миллиардов гривен или с годовым доходом более 1,5 миллиарда гривен.

мобилицизация, ТЦК, призыв,

Специалисты стратегических отраслей:

  • Сотрудники предприятий оборонной промышленности.
  • Сотрудники энергетических компаний, обеспечивающих критическую инфраструктуру.
  • Технический персонал, отвечающий за коммуникационные сети в определенных регионах.
  • Члены бригад для аварийно-восстановительных работ.

Международные структуры:

  • Сотрудники ООН и других международных организаций, дипломатических представительств.
  • Персонал донорских программ.

Сотрудники спортивной сферы:

  • Сотрудники, обеспечивающие функционирование олимпийских сборных.
  • Сотрудники, поддерживающие спортивные сборные по неолимпийским дисциплинам.
  • Персонал, организующий спорт для людей с ограниченными возможностями.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.