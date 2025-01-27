Правительство Украины утвердило новые правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени в Украине.

Эти изменения вступили в силу 1 декабря 2024 года и определяют, кто из граждан с 2025 года может получить отсрочку от мобилизации.

Согласно обновленному порядку, право на бронирование имеют следующие категории лиц:

Высшие государственные чиновники:

Лица, занимающие должности категории "А".

Временно исполняющие обязанности в таких должностях.

Сотрудники патронатных служб государственных органов.

Руководители местных органов власти:

Главы областных и районных администраций.

Главы администраций Киева и Севастополя, военных администраций.

Руководители областных советов, главы районных советов, сельские, поселковые и городские головы.

Представители бизнеса и ключевых предприятий:

Владельцы компаний контролируют стратегически важные предприятия.

Члены наблюдательных советов компаний с активами более 200 миллионов гривен.

Члены советов компаний с активами более 2 миллиардов гривен или с годовым доходом более 1,5 миллиарда гривен.

Специалисты стратегических отраслей:

Сотрудники предприятий оборонной промышленности.

Сотрудники энергетических компаний, обеспечивающих критическую инфраструктуру.

Технический персонал, отвечающий за коммуникационные сети в определенных регионах.

Члены бригад для аварийно-восстановительных работ.

Международные структуры:

Сотрудники ООН и других международных организаций, дипломатических представительств.

Персонал донорских программ.

Сотрудники спортивной сферы:

Сотрудники, обеспечивающие функционирование олимпийских сборных.

Сотрудники, поддерживающие спортивные сборные по неолимпийским дисциплинам.

Персонал, организующий спорт для людей с ограниченными возможностями.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.