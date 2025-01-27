В 2024 году во время выполнения боевой задачи Виктор Розовый получил серьезное ранение головы – более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии.

Украинский юморист и военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ Виктор Розовый поделился историей о том, как он получил тяжелое ранение в марте прошлого года.

Виктор рассказал в своем Instagram , что 21 марта 2024 их подразделению передали сообщение через право: ночью в их сектор должны войти россияне.

Виктор сообщил, что был на позиции, выставил винтовку и готовился встречать окупантов. Но перед тем, как россияне вошли, начался минометный обстрел. Именно во время него военный получил ранения.

«Не скажу из какой мины я пошел спать с обломком в голове, потому что этого не помню. Но могу точно сказать, что в тот день мне очень сильно повезло, потому что именно тогда к нам отправили друзей, которых я на тот момент еще не знал, из 2-й и 3-й рот противотанкового батальона 3 ОШБр», — поделился Виктор.

Среди находившихся на позициях был боевой медик на позывной Патрик, который оказал помощь Виктору Патрик пообещал себе, что под его сменой не будет погибших.

"Как хорошо, что я не испортил ему статистику, потому что разочаровывать боевых медиков не надо", - добавляет Виктор.

Он также выразил благодарность своим собратьям с позывными Дед, Иисус и Гун, которые помогли ему выжить.

«Все они вместе с моим напарником Гуцулом, который на тот момент с тремя обломками в теле и неподвижной рукой сделали все для того, чтобы сейчас я мог опубликовать этот пост. В той эвакуации участвовало еще немало людей, которым я всегда буду благодарен, что у меня теперь второй день рождения в марте, к которому, кстати, где-то два месяца. Буду праздновать», – поделился Виктор.

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