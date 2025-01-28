Победительница одного из сезонов, а теперь судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить невероятно нежные и вкусные синнабоны.
Сначала делаем опару. Для этого "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет:
- молоко 3,2% - 300 г
- сахар – 20 г
- дрожжи – 5 г сухих или 15 г прессованных
- мука – 150 г
К теплому молоку добавляем сахар. Добавляем дрожжи: если сухие, то сначала их смешиваем с мукой, если прессованные – сразу с молоком. Добавляем муку, перемешиваем и оставляем в тепле на полчаса.
Далее для теста на синнабоны "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская использует следующие ингредиенты:
- мука – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60 г
- сливочное масло (мягкое) - 100 г
- соль - щепотка
К опаре "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет размешанные яйца, сахар, соль и перемешивает. Затем добавляем масло, муку и замешиваем тесто. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле в час.
Для начинки синнабонов нам понадобится:
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 160 г
- корица – 20 г
Тесто раскатываем до толщины 1 см, чтобы получился прямоугольник 60 на 40-45 см. Тесто, как объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, смазываем мягким маслом, посыпаем смесью сахара с корицей и заворачиваем рулет.
Рулет разрезаем на синнабоны шириной 3 см, край немного подворачиваем под них и оставляем в тепле еще на пол часа.
Для заливки смешиваем:
- сахарная пудра – 50 г
- маскарпоне – 250 г
Горячие синнабоны смазываем этим кремом.
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