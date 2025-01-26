Корреспонденты поинтересовались у местных жителей, как они относятся к приближению фронта и план действий на случай обострения ситуации.

Межевая — поселок, расположенный в Синельниковском районе Днепропетровской области, является прифронтовой территорией, 10 сентября он попал в список возможных зон боевых действий.

Корреспонденты поинтересовались у местных жителей, как они относятся к приближению фронта и план действий на случай обострения ситуации.

Жительница этого поселка Анастасия призналась, что их семья сидит на чемоданах и готова в любой момент уехать. Ее муж работает на Донецком направлении ГСЧС, у нее есть работа. Женщина готова к переезду, ведь боится заката россиян на территорию Межового.

Тем временем Людмила призналась, что многие ее знакомые уже уезжают. Трудно психолошично слышать об этом и ожидать прихода окупантов. Однако она надеется, что ВСУ не позволят этому произойти. Другая женщина Тамара разделяет веру Людмилы в ВСУ.

Александр, еще один житель села, признался, что пока не переживает. Он решил, что если оккупанты уже будут близко-близко, тогда будет уезжать с семьей.

Как признались Татьяна и Наталья, в их селе много пенсионеров и большая часть из них – одинокие люди. Они молятся Богу день и ночь, чтобы остановилась война и до них оккупанты не дошли.

Последней высказалась Надежда: "Правнучина маненькая, пять месяцев. Стараемся, складываем вещи, чтобы их хоть вывезти. Пока только вывезем внучку с ребенком, папа военный у них, надо в любом случае ехать".

Источник: Суспільне.

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