Отдельные категории украинских граждан могут выйти на пенсию досрочно, включая мужчин и женщин, которым разрешается завершить трудовую деятельность до достижения 60 лет.

Для этого необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, как отмечено в статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы получить пенсию досрочно, заявление нужно подать в Пенсионный фонд Украины не раньше месяца за достижение 50-летия, но и не позднее трех месяцев после этой даты. Если заявление подано в срок, выплаты начнутся со дня достижения 50 лет. В случае более поздней подачи документов пенсия начисляется с момента подачи заявления, а не с достижения возраста.

Женщины-пенсионерки, работавшие в медицинской, образовательной или культурной сфере и проживающие в селе, могут получить 100% скидку на коммунальные услуги. Для женщин из других отраслей и проживающих в городах есть возможность оформить субсидии через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія", если расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж.

Кроме того, украинки-пенсионерки имеют право на:

Освобождение от налогов : пенсионеры, владеющие земельными участками от 0,01 до 2 гектаров, не платят налог на землю.

: пенсионеры, владеющие земельными участками от 0,01 до 2 гектаров, не платят налог на землю. Юридическая помощь : консультации, помощь в оформлении документов и некоторые услуги со скидкой.

: консультации, помощь в оформлении документов и некоторые услуги со скидкой. Скидку на автострахование : владелицы автомобилей с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 квт могут получить 50% скидки на страховку.

: владелицы автомобилей с двигателем объемом до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 квт могут получить 50% скидки на страховку. Бесплатный проезд в общественном транспорте : пенсионерки имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, кроме метро и такси, а также пригородными электричками.

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