Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с победительницей 14 сезона проекта Наталией Никишиной показал, как приготовить вкусные чебуреки.
В этот раз звезды "Мастер Шеф" решили приготовить черные чебуреки, поэтому добавили в тесто чернила каракатицы. А чтобы приготовить обычные, замените чернила на 1 ч.л. яблочного уксуса.
Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:
- мука – 300 г
- растительное масло – 15 г
- чернила каракатицы – 16 г (или 1 ч.л. яблочного уксуса)
- кипяток - 200 г
- соль – по вкусу
Для мясной начинки звезды "Мастер Шеф" использовали следующие ингредиенты:
- фарш говяжий – 400 г
- помидор – 1 шт.
- лук (красный) – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- вода – 30 г
- соль и молотый перец – по вкусу
- по желанию можно добавить зелень
Это количество ингредиентов рассчитано на 12-14 чебуреков.
К муке добавляем растительное масло, соль, чернила, кипяток и перемешиваем, лучше с помощью деревянной ложки. Даем тесту немного остыть, а затем теплым вымешиваем его руками.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что тесто для чебуреков должно быть эластичным, мягким и не липнуть к рукам. Заворачиваем тесто в пленку и даем ему отдохнуть.
К говяжьему фаршу добавляем мелко натертый лук, натертый сыр, нарезанный помидор, воду, солим, перчим и перемешиваем.
Тесто делим на кусочки и на припыленном мукой столе раскатываем каждый в форме круга. Выкладываем на каждый круг теста щедрую ложку мясной начинки, складываем и залепляем края. Удобнее формировать чебуреки в две партии.
На большом огне "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разогревает около 500 г растительного масла и жарит чебуреки по две штуки примерно одну минуту с обеих сторон. Готовность вы увидите по тому, что чебурек начинает надуваться.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.