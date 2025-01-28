Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с победительницей 14 сезона проекта Наталией Никишиной показал, как приготовить вкусные чебуреки.

В этот раз звезды "Мастер Шеф" решили приготовить черные чебуреки, поэтому добавили в тесто чернила каракатицы. А чтобы приготовить обычные, замените чернила на 1 ч.л. яблочного уксуса.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

мука – 300 г

растительное масло – 15 г

чернила каракатицы – 16 г (или 1 ч.л. яблочного уксуса)

кипяток - 200 г

соль – по вкусу

Для мясной начинки звезды "Мастер Шеф" использовали следующие ингредиенты:

фарш говяжий – 400 г

помидор – 1 шт.

лук (красный) – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

вода – 30 г

соль и молотый перец – по вкусу

по желанию можно добавить зелень

Это количество ингредиентов рассчитано на 12-14 чебуреков.

К муке добавляем растительное масло, соль, чернила, кипяток и перемешиваем, лучше с помощью деревянной ложки. Даем тесту немного остыть, а затем теплым вымешиваем его руками.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что тесто для чебуреков должно быть эластичным, мягким и не липнуть к рукам. Заворачиваем тесто в пленку и даем ему отдохнуть.

К говяжьему фаршу добавляем мелко натертый лук, натертый сыр, нарезанный помидор, воду, солим, перчим и перемешиваем.

Тесто делим на кусочки и на припыленном мукой столе раскатываем каждый в форме круга. Выкладываем на каждый круг теста щедрую ложку мясной начинки, складываем и залепляем края. Удобнее формировать чебуреки в две партии.

На большом огне "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разогревает около 500 г растительного масла и жарит чебуреки по две штуки примерно одну минуту с обеих сторон. Готовность вы увидите по тому, что чебурек начинает надуваться.

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