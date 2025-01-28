Вместо обычных жареных котлет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить вкусные и диетические ребленые котлеты в духовке.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить сочные рубленые котлеты из куриного филе в духовке.

Благодаря тому, что мясо не перекручиваем, а нарезаем на кусочки, котлеты получаются очень сочными даже из куриного филе, без добавления капли жира. По желанию курицу можно заменить индейкой, свининой или взять смесь разных видов мяса.

Для приготовления котлет звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

500 г куриного филе

1 помидор

1 яйцо

2 ст.л. сметаны жирностью 20%

2 ст.л. (без горки) муки

200 г твердого сыра

2 ч.л. сушеного чеснока

1 ч.л. копченой паприки

соль и молотый перец – по вкусу

Куриное филе и помидор "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает небольшими кусочками.

К мясу с помидором добавляем сметану, яйцо, муку, сушеный чеснок, копченую паприку, соль, молотый перец и хорошо все перемешиваем.

С помощью ложки на противень, застеленный пергаментом, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает мясную массу, формируя круглые приплюснутые котлеты. 1 котлета = 2 ст.л. фарша. При желании можете сделать маленькие котлетки по 1 ложке.

Сверху на котлеты выкладываем натертый сыр и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35 минут. Для аппетитной золотистой корочки в конце приготовления звезда "Мастер Шеф" на несколько минут включает режим гриля.

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