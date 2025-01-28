Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить нежную и ароматную картофельную запеканку.

Такая запеканка получается невероятно вкусной даже без добавления мяса. Только картофель, немного сыра, молока и 2 яйца – и за пол часа у вас готово чудесное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Для приготовления вкусной картофельной запеканки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

картофель – 9-10 шт. среднего размера

250 г молока

80 г твердого сыра

2 яйца

чеснок – по желанию

соль, молотый перец и любимые специи – по вкусу

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не чистит, а готовит с кожурой. На хорошо вымытом картофеле делаем надрезы, как на видео, не дорезая до конца.

Молоко, яйца, измельченный чеснок и специи смешиваем до однородности.

Надрезанный картофель выкладываем в форму для запекания и заливаем заливкой. Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посыпает все тертым сыром и плотно накрывает форму фольгой, чтобы блюдо быстрее и равномернее пропеклось.

Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку до готовности картофеля и румяной корочки сверху. Готовую картофельную запеканку для украшения "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво посыпает мелко нарезанной зеленью.

Подавать такую ​​картофельную запеканку судья "Мастер Шеф" советует теплой.

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