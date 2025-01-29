Победительница одного из сезонов кулинарного проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить львовский сырник с изюмом, маком и шололадной глазурью.
Чтобы приготовить львовский сырник, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- творог (жирный) – 750 г
- яйца – 3 шт.
- сметана (жирная) – 100 г
- сахар – 100 г
- масло сливочное 82,5% - 100 г
- крахмал кукурузный – 40 г
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- цедра одного лимона
- соль - щепотка
- изюм - 80 г
- мак - 70-80 г
Для глазури звезда "Мастер Шеф" использовала:
- шоколад темный 180 г
- растительное масло – 1 ст.л.
Изюм звезды "Мастер Шеф" сразу запаривает кипятком, затем промывает холодной водой и просушивает с помощью полотенца.
В большую миску складываем творог, яйца, сметану, растопленное масло, сахар и ванильный сахар, соль, крахмал, лимонную цедру и погружным блендером перебиваем все до однородности. К творожной массе добавляем изюм и перемешиваем.
Мак "Мастер Шеф" Валерия Матрохина заливает кипятком и запаривает минут 10-15. После этого воду сливаем.
В форму, застеленную пергаментом, выливаем почти всю творожную массу, а часть оставляем. Остаток творожной массы смешиваем с маком и равномерно выкладываем сверху в форму.
Выпекаем львовский сырник при 170 градусах в течение 50 минут. Готовый сырник звезда "Мастер Шеф" переворачивает на решетку и оставляет остывать.
Для глазури растапливаем шоколад с добавлением растительного масла и покрываем им львовский сырник. Перед подачей даем львовскому сырнику несколько часов постоять в холодильнике.
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