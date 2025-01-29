Победительница одного из сезонов кулинарного проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить львовский сырник с изюмом, маком и шололадной глазурью.

Чтобы приготовить львовский сырник, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

  • творог (жирный) – 750 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана (жирная) – 100 г
  • сахар – 100 г
  • масло сливочное 82,5% - 100 г
  • крахмал кукурузный – 40 г
  • ванильный сахар – 1 ст.л.
  • цедра одного лимона
  • соль - щепотка
  • изюм - 80 г
  • мак - 70-80 г

Для глазури звезда "Мастер Шеф" использовала:

  • шоколад темный 180 г
  • растительное масло – 1 ст.л.

Валерия Матрохина

Изюм звезды "Мастер Шеф" сразу запаривает кипятком, затем промывает холодной водой и просушивает с помощью полотенца.

В большую миску складываем творог, яйца, сметану, растопленное масло, сахар и ванильный сахар, соль, крахмал, лимонную цедру и погружным блендером перебиваем все до однородности. К творожной массе добавляем изюм и перемешиваем.

Мак "Мастер Шеф" Валерия Матрохина заливает кипятком и запаривает минут 10-15. После этого воду сливаем.

сырник

В форму, застеленную пергаментом, выливаем почти всю творожную массу, а часть оставляем. Остаток творожной массы смешиваем с маком и равномерно выкладываем сверху в форму.

Выпекаем львовский сырник при 170 градусах в течение 50 минут. Готовый сырник звезда "Мастер Шеф" переворачивает на решетку и оставляет остывать.

Для глазури растапливаем шоколад с добавлением растительного масла и покрываем им львовский сырник. Перед подачей даем львовскому сырнику несколько часов постоять в холодильнике.

Последние новости Украины:

Салат "Оливье" по-новому: победительница "Мастер Шеф" дала оригинальный рецепт.

Соленый чизкейк с крабовыми палочками: рецепт простой и супервкусной закуски.

Банановые панкейки для завтрака: простой рецепт от звезды шоу "Мастер Шеф" и "Супермама".