Львовский сырник – это простой в приготовлении и очень вкусный десерт, а с этим рецептом от звезды "Мастер Шеф" он всегда получается идеальным.

Победительница одного из сезонов кулинарного проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить львовский сырник с изюмом, маком и шололадной глазурью.

Чтобы приготовить львовский сырник, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

творог (жирный) – 750 г

яйца – 3 шт.

сметана (жирная) – 100 г

сахар – 100 г

масло сливочное 82,5% - 100 г

крахмал кукурузный – 40 г

ванильный сахар – 1 ст.л.

цедра одного лимона

соль - щепотка

изюм - 80 г

мак - 70-80 г

Для глазури звезда "Мастер Шеф" использовала:

шоколад темный 180 г

растительное масло – 1 ст.л.

Изюм звезды "Мастер Шеф" сразу запаривает кипятком, затем промывает холодной водой и просушивает с помощью полотенца.

В большую миску складываем творог, яйца, сметану, растопленное масло, сахар и ванильный сахар, соль, крахмал, лимонную цедру и погружным блендером перебиваем все до однородности. К творожной массе добавляем изюм и перемешиваем.

Мак "Мастер Шеф" Валерия Матрохина заливает кипятком и запаривает минут 10-15. После этого воду сливаем.

В форму, застеленную пергаментом, выливаем почти всю творожную массу, а часть оставляем. Остаток творожной массы смешиваем с маком и равномерно выкладываем сверху в форму.

Выпекаем львовский сырник при 170 градусах в течение 50 минут. Готовый сырник звезда "Мастер Шеф" переворачивает на решетку и оставляет остывать.

Для глазури растапливаем шоколад с добавлением растительного масла и покрываем им львовский сырник. Перед подачей даем львовскому сырнику несколько часов постоять в холодильнике.

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