Если мобильный телефон не реагирует на подключение зарядного устройства, есть несколько возможных причин, которые можно решить самостоятельно.

Для начала, чтобы понять, почему смартфон не заряжается, нужно убедиться, исправна ли розетка, а также зарядный адаптер и кабель.

Попытайтесь подсоединить к зарядному устройству другой гаджет, если все работает, то проблему будем искать в самом телефоне. Если нет – попробуйте другую розетку, кабель или адаптер. Конечно, по возможности эксперты советуют использовать оригинальные адаптеры или, по крайней мере, аналоги хорошего качества.

Если вдруг телефон, который вы пытаетесь поставить на зарядку, перегрелся, то это может быть причиной, почему устройство отказывается заряжаться. Дайте смартфону остыть, а затем снова подключите его к зарядному устройству. Чтобы ускорить охлаждение гаджета, снимите с него защитный чехол.

Еще одна распространенная причина, почему смартфон не заряжается – попадание влаги. Даже защита от влаги, заявленная производителем, не гарантирует того, что при попадании жидкости в разъем он будет нормально работать. Поэтому осмотрите зарядное зарядное гнездо, если там действительно есть влага, перед зарядкой дайте устройству полностью высохнуть.

Также в разъеме для зарядки вы можете обнаружить какую-то накопившуюся пыль и грязь, которые нарушают контакт с кабелем и мешают зарядке. В таких случаях вы можете аккуратно попытаться удалить пыль зубочисткой или зубной щеткой, но ни в коем случае не металлическими предметами, иначе можете спровоцировать замыкание.

Иногда обычная перезагрузка телефона может помочь исправить проблему и устранить сбой, который в частности препятствовал зарядке, поэтому этот ход также следует попробовать.

В случае, если никакие из этих советов не помогают, следует обращаться в сервисный центр, ведь, вероятнее всего, у смартфона проблемы с аппаратной частью.

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