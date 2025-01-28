Внимательное отношение к состоянию смартфона, проверка его работы и использование только проверенных источников для загрузки приложений помогут защитить устройство от вирусов.

Смартфон может быть заражен вредоносным программным обеспечением даже при использовании приложений из официальных магазинов.

Если телефон начинает вести себя странно, появляются всплывающие окна, устройства перегревается, или на нем устанавливаются незнакомые программы, это может указывать на вирусную атаку.

Вредоносное ПО часто работает в фоновом режиме, потребляя интернет-трафик для отправки данных третьим лицам или загрузки файлов. Нехарактерный рост использования мобильных данных — один из возможных признаков заражения. Проверка потребления данных через настройки телефона помогает выявить приложения, которые ведут себя подозрительно.

Еще одним распространённым симптомом являются всплывающие окна с рекламой. Их появление вне браузера или приложений обычно указывает на наличие рекламного ПО, созданного для получения дохода от нежелательной рекламы.

Если аккумулятор телефона внезапно начал разряжаться за ночь, хотя устройство находится в режиме ожидания, это может быть связано с активностью вредоносного ПО. Такие программы нагружают систему, истощая заряд батареи.

Сбои в работе приложений, частые вылеты и случайные перезагрузки устройства также могут быть следствием заражения. Если на смартфоне появляются программы, которые пользователь не устанавливал, это серьезный сигнал.

Чтобы справиться с проблемой, лучше удалить подозрительные приложения, проверить устройство антивирусной программой и при необходимости выполнить сброс до заводских настроек. Перед этим важно сохранить резервную копию личных данных, чтобы избежать их утраты.

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