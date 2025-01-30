Если ваш мобильный телефон – хоть iPhone, хоть устройство на Android – попал в воду, не паникуйте, ведь его можно спасти, если следовать рекомендациям специалистов.

Мокрый смартфон может закоротить, поэтому, если устройство осталось включенным, срочно его выключите, если отключилось – ни в коем случае не пытайтесь его сразу включить.

Сначала просушите смартфон снаружи. Для этого рекомендуется использовать сухую безворсовую ткань. Бумажные салфетки лучше не использовать, потому что их частички могут попасть внутрь.

Достаем из устройства SIM-карту, SD-карту, если используете такую, а также если вдруг модель вашего телефона это позволяет, аккумулятор. Просушиваем эти элементы и откладываем в безопасное место.

Аккуратно удаляем капли воды из гнезд для SIM и SD-карты. Еще раз осмотрите поверхность телефона, особенно USB-порт, аудиоразъемы и динамики, края дисплея и места, где расположены винты, при необходимости безворсовой тканью удалите остатки воды. Не пытайтесь задувать в разъемы воздух, потому что это только усложнит ситуацию.

Для того, чтобы высушить смартфон, ни в коем случае не используйте фен или другие агрессивные источники тепла, так как они могут только навредить.

Рекомендуется просто оставить телефон в теплом помещении или даже на улице, но так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Положить попавший в воду смартфон в рис – это распространенный миф, который лишь вредит устройству. Лучше положить телефон в хорошо закрытый контейнер вместе с пакетиками силикагеля, который часто используют для впитывания влаги.

После того, как убедитесь, что телефон хорошо просушили, дайте ему полежать еще несколько часов, и только потом пытайтесь его включать.

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